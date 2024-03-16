В Свердловской области задержали студентку, пытавшуюся поджечь избирательный участок

Студентка из Свердловской области была задержана за попытку поджога избирательного участка. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В первый день голосования на выборах президента 18-летняя девушка пришла к школе №21 в Асбесте, где располагается УИК. Она метнула в сторону входа бутылку с зажигательной смесью, но возникший пожар быстро потушили. Эвакуации не потребовалось, а поджигательница вскоре была задержана.

Оказалось, что задержанная учится на повара-кондитера в местном политехникуме, а за поджог участка кураторы якобы пообещали ей заплатить 150 тыс. рублей. Студентка призналась, что получила лишь сумму, которую потратила на составляющие для коктейля Молотова. Она отказалась поджечь еще один избирательный участок по новому указанию кураторов и пошла домой. Оттуда ее увезли в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

Сегодня стало известно, что в Думе подготовят проект о наказании за попытку сорвать выборы путем поджога.

Ранее в Москве задержали девушку, вылившую зеленку в урну для бюллетеней.