Д'Артаньян оценил уровень организации выборов в РФ

Приехавший в ДНР в качестве наблюдателя французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д'Артаньян назвал «хорошо организованными» выборы в РФ. Его слова приводит РИА Новости.

«Избирателям ничего не мешает получить избирательные бюллетени, пойти в изолированную кабину, где вы можете выбрать своего кандидата», — подчеркнул он.

До этого зампред ЦИК Николай Булаев оценил ход голосования на выборах президента России.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы во второй день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.