Россиянка на седьмом месяце беременности самостоятельно вызвала преждевременные роды

В Ставропольском крае женщина на седьмом месяце беременности вызывала преждевременные роды, пытаясь избавиться от плода. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в городе Лермонтов, 38-летний мужчина пришел домой с работы и нашел 36-летнюю супругу на полу в ванной комнате. Женщина истекала кровью, рядом с ней находился недоношенный плод.

Россиянин вызвал скорую помощь, но спасти женщину и ребенка не удалось, он заявил правоохранителям, что не подозревал о беременности жены. С места происшествия изъяты таблетки, вызывающие преждевременные роды.

Ранее женщина не знала о беременности и родила в туалете на работе.