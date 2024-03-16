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Российская пенсионерка поселила в бане рысь, перепутав ее с собакой

В Нижегородской области пенсионерка поселила у себя рысь, перепутав ее с собакой

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Shutterstock

Пенсионерка из Нижегородской области перепутала рысь с породистой собакой и стала ее прикармливать. Об этом пишет newsnn.ru.

Жительница деревни Беласовка в Семеновском округе приютила рысь. Ранее дикое животное свободно разгуливало по территории населенного пункта, его замечали возле местной школы и жилых домов в первой половине марта.

Недавно стало известно, что хищник поселился в бане у пожилой жительницы. Женщина сама предоставила жилплощадь зверю, перепутав его с собакой.

«У меня по ночам стал загораться свет. Я смотрю — собачка ходит. Упитанная, хорошая, не замученная, значит найдется хозяин», — рассказала пенсионерка.

Она поняла, кем на самом деле является ее постоялица, только после того, как кадры с рысью разлетелись по соцсетям.

Ранее российские волонтеры спасли сбитую собаку, оказавшуюся волком.

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