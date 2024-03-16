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Учительница из Норильска отдала мошенникам более 15 миллионов рублей

В Норильске 75-летняя учительница отдала мошенникам более 15 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Пенсионерка из Норильска несколько месяцев общалась с мошенниками, лишилась всех накоплений и квартиры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

75-летняя пенсионерка общалась с интернет-мошенниками с декабря 2023 года, злоумышленник представился следователем и убедил женщину в том, что некие аферисты пытаются похитить все ее сбережения и отправить деньги за границу. Чтобы обезопасить средства, деньги необходимо было обналичить и перечислить их на якобы безопасный счет.

Пенсионерка, следуя указаниям звонившего, перевела 9,8 миллионов рублей, в феврале 2024 года аферисты заставили пенсионерку продать квартиру, она лишилась еще пяти миллионов рублей. Оставшись без жилья и денег, женщина обратилась в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка лишилась трех квартир после звонков мошенников.

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