Камчатский министр лишит премий подчиненных, обманутых мошенниками

Министр по ГО и ЧС Камчатского края пообещал лишить премии подчиненных, попавшихся на популярную схему мошенничества и ставших жертвами телефонных аферистов. Об этом Сергей Лебедев сообщил на своей странице в социальных сетях.

Сергей Лебедев призвал сотрудников подведомственных ему структур не поддаваться на уловки интернет-мошенников.

«Кто поведется на такие, прошу прощения, «разводы» — лишу премии. За отсутствие элементарных знаний по безопасности, финансовой грамотности и здравого смысла», — сообщил министр.

По данным «АСТВ», интернет-мошенники от имени министра по ЧС создали дубликат его профиля в социальных сетях и пытаются выманить у сотрудников ведомства деньги.

Ранее в Петербурге школьника задержали за работу на мошенников с Украины.