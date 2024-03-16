Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье 16 марта

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве в субботу, 16 марта, ожидается безоблачная погода и температура до 8°C. Его слова приводит РИА Новости.

Синоптик объяснил такую ситуацию формирующим влиянием северо-западной периферии антициклона.

«В Москве и окрестностях облачно с прояснениями, без осадков. Днем в столице + 6°C — + 8°C, в Подмосковье от 4°C до 9°C», — рассказал он.

Сообщается, что ветер будет дуть с юга, его скорость будет составлять 3-8 м/с.

До этого научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам солнечную погоду на выходных.

По словам синоптика, такие показатели термометра на 2-4 градуса выше климатической нормы. При этом Вильфанд уточнил, что ночью температура будет опускаться до -4°C и 0°C.

До этого синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин прогнозировал, что в выходные на севере и северо-западе европейской территории России, а также на юге ожидается ненастная погода с кратковременными дождями. Температура воздуха при этом превысит норму — в Московской области она поднимется до +10°C.

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