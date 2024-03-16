Полицейский перевозил в патрульной машине 102 кг наркотиков

Греческий полицейский перевозил 102 кг марихуаны в патрульной машине и был арестован после погони, передает Associated Press.

Задержание прошло 15 марта в портовом городе Игуменица, который находится рядом с албанской границей. Оттуда в Грецию попадает большое количество марихуаны. В этот раз по подозрению в торговле наркотиками был арестовал сотрудник полиции. Для перевозки запрещенных веществ он использовал свой служебный автомобиль без опознавательных знаков. В результате обыска в машине было обнаружено 102 килограмма марихуаны.

Известно, что офицер полиции проигнорировал приказ своих коллег остановиться, инициировал погоню и был задержан уже после того, как потерял контроль над автомобилем и врезался в припаркованные машины. Кроме того, арестовали напарника задержанного, который в момент описываемых событий находился в кафе примерно в 20 км от города. Всем трем подозреваемым предъявили обвинения в хранении наркотиков.

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