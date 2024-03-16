Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полицейский перевозил в патрульной машине 102 кг наркотиков

В Греции поймали полицейского, который перевозил марихуану на служебной машине

close
100%
Костис Нтантамис/РИА Новости

Греческий полицейский перевозил 102 кг марихуаны в патрульной машине и был арестован после погони, передает Associated Press.

Задержание прошло 15 марта в портовом городе Игуменица, который находится рядом с албанской границей. Оттуда в Грецию попадает большое количество марихуаны. В этот раз по подозрению в торговле наркотиками был арестовал сотрудник полиции. Для перевозки запрещенных веществ он использовал свой служебный автомобиль без опознавательных знаков. В результате обыска в машине было обнаружено 102 килограмма марихуаны.

Известно, что офицер полиции проигнорировал приказ своих коллег остановиться, инициировал погоню и был задержан уже после того, как потерял контроль над автомобилем и врезался в припаркованные машины. Кроме того, арестовали напарника задержанного, который в момент описываемых событий находился в кафе примерно в 20 км от города. Всем трем подозреваемым предъявили обвинения в хранении наркотиков.

Ранее турист пытался сдать в багаж два чемодана, набитых кокаином.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами