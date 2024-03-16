Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Называвший себя пророком мужчина использовал детей в качестве бесплатной рабочей силы

В Африке мужчина возомнил себя пророком и держал в рабах более 250 детей

close
100%
Brian Inganga/AP

Полиция Зимбабве арестовала «пророка», который создал секту и держал там детей на положении рабов. Об этом сообщает The Guardian.

Выдававший себя за пророка апостольской секты 56-летний Измаил Чокуронгерва был арестован вместе с семью приближенными «за преступную деятельность, включающую жестокое обращение с несовершеннолетними». Самоназванный «пророк» жил на ферме, расположенной в 34 км к северо-западу от столицы страны — Хараре. Там же обитали его взрослые последователи и более 250 детей. Их использовали для выполнения любой работы в интересах руководства секты, в которой было около тысячи членов. По данным полиции, 246 детей из 251 спасенного ребенка жили без свидетельств о рождении.

«Все дети школьного возраста не посещали учебные заведения и подвергались жестокому обращению в качестве дешевой рабочей силы, выполняя ручную работу под предлогом обучения жизненным навыкам», — отмечает глава полицейского управления.

Силовики провели рейд в святилище и поспорили с верующими женщинами в белых одеждах. Они назвали комплекс «землей обетованной» и требовали немедленно вернуть им изъятых детей, которых посадили в автобус.

«Почему они забирают наших детей? Нам здесь комфортно. У нас нет проблем», — кричала одна из женщин.

Известно, что апостольские церкви насчитывают около 2,5 млн последователей в 15-миллионном Зимбабве. Обычно такие объединения придерживаются доктрины, требующей от паствы отказа от формального образования для своих детей, а также от лекарств и медицинской помощи. Верующие должны искать исцеления через веру в молитвы, святую воду и чудодейственные камни.

В последние годы некоторые культы стали разрешать своим членам посещать больницы и записывать детей в школу. Эти обновления в распорядке произошли после вмешательства правительства и неправительственных организаций, проводивших активные общественные кампании.

Ранее сообщалось, что работорговец похищал волгоградских бездомных и ссылал на фермы Калмыкии и Астраханской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами