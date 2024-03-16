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Появилось видео с россиянином, готовившим теракт на Транссибе

ФСБ показала видео с задержанием агента Киева, готовившим теракт на Транссибе

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с задержанием и допросом гражданина России, который намеревался совершить теракт на Транссибирской магистрали в Свердловской области по указанию украинской разведки.

Мужчина рассказал, что представители украинской разведки попросили его подписать расписку.

«Там расписка...что я такой-то, такой-то обязуюсь... помогать Вооруженным силам Украины», — рассказал фигурант о том, что было написано в этом документе.

Также подозреваемый отметил, что с ним связался непосредственно представитель Главного управления министерства обороны Украины. Россиянина попросили отправиться в Киев на инструктаж по изготовлению самодельного устройства. После обучения он прибыл в Россию через Молдавию и Турцию. Сначала мужчина прибыл в Москву, потом в Салехард.

По данным ФСБ, мужчину завербовали украинские спецслужбы во Львове. Он прошел диверсионную подготовку и был направлен в Россию для осуществления терактов. Подозреваемый должен был опрокинуть железнодорожные составы, перевозящие грузы в интересах спецоперации, применив для этого самодельную бомбу.

В отношении гражданина РФ возбудили уголовное дело по ч. 3, ст. 30, п. а ч. 2 ст. 205 «Террористический акт» УК РФ.

Ранее ФСБ опубликовала видео с задержанием украинского агента, который готовил теракты в Брянске.

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