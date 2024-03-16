Подросток спасся от тигра, схватив хищника за язык

В Индии 17-летний юноша спасся от напавшего на него тигра, он сумел схватить хищника за язык. Об этом сообщает Dunya News.

Подросток из индийской деревни повергся нападению тигра по дороге домой, хищник напал на юношу со спины, вонзил зубы в шею и голову, откусил часть пальца и ухо. Молодому человеку удалось спастись, он схватил тигра за язык, животное прервало атаку и скрылось в зарослях.

Пострадавший сумел добраться до ближайшего медицинского пункта, его экстренно доставили в больницу, врачи боролись за жизнь 17-летнего пострадавшего, юноше пришлось провести несколько операций. Сейчас его состояние не вызывает у медиков опасений.

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