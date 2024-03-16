Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина 10 часов просидел в ведре с сухим льдом ради получения страховки и лишился ног

Daily Mail: житель Тайваня пытался обмануть страховую компанию и лишился ног

close
100%
Shutterstock

Студент из Тайваня пытался обмануть страховую компанию. Чтобы получить выплату по страховке, он 10 часов просидел в тазу с сухим льдом и лишился ног. Об этом сообщает Daily Mail.

24-летний мужчина обратился в больницу с серьезным обморожением ног, пострадавший утверждал, что получил травмы, упав со скутера, и пока лежал без движения, сильно замерз.

Как установило Тайваньское бюро уголовных расследований, студент сам нанес себя травмы. Ради получения страховой выплаты в 1,2 миллиона долларов молодой человек засунул ноги в ведро с сухим льдом и просидел в нем 10 часов, врачам пришлось ампутировать конечности.

За несколько недель до произошедшего житель Тайваня оформил 14 страховых полисов в разных компаниях, а после получения травмы подал восемь исков о страховых случаях. При обыске в его доме были найдены пакеты с сухим льдом и ведро.

Ранее сиднейского ювелира обвинили в организации ограбления своего магазина на сумму $2,8 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами