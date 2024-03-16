Мужчина 10 часов просидел в ведре с сухим льдом ради получения страховки и лишился ног

Студент из Тайваня пытался обмануть страховую компанию. Чтобы получить выплату по страховке, он 10 часов просидел в тазу с сухим льдом и лишился ног. Об этом сообщает Daily Mail.

24-летний мужчина обратился в больницу с серьезным обморожением ног, пострадавший утверждал, что получил травмы, упав со скутера, и пока лежал без движения, сильно замерз.

Как установило Тайваньское бюро уголовных расследований, студент сам нанес себя травмы. Ради получения страховой выплаты в 1,2 миллиона долларов молодой человек засунул ноги в ведро с сухим льдом и просидел в нем 10 часов, врачам пришлось ампутировать конечности.

За несколько недель до произошедшего житель Тайваня оформил 14 страховых полисов в разных компаниях, а после получения травмы подал восемь исков о страховых случаях. При обыске в его доме были найдены пакеты с сухим льдом и ведро.

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