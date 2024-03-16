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В Красноярском крае спасли ребенка, запертого в горящем доме

В Красноярском крае девятилетний мальчик оказался заперт в горящем доме

В городе Шарыпово Красноярского края пожарные спасли девятилетнего школьника, который оказался заперт в горящем доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

О возгорании двухквартирного дома в городе Шарыпово в экстренные службы сообщили очевидцы, по словам соседей, в горящей квартире был заперт ребенок. Мать девятилетнего школьника вышла в магазин и заперла сына.

К моменту прибытия пожарных помещение было в дыму, огнеборцы выломали дверь и сумели вынести ребенка на свежий воздух, медицинская помощь ему не потребовалась. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправная печь.

Ранее годовалый ребенок едва не задохнулся из-за вспыхнувшего фена для волос.

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