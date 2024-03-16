В аэропорту Ноглики на Сахалине самолет выкатился со взлетной полосы аэропорта. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Самолет DНC-6 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки. На борту судна находились двое членов экипажа, которые перед этим выполнили технический рейс по маршруту «Ноглики-Сахалин».

Сообщается, что в ходе инцидента, предварительно, никто не пострадал. Дальневосточная транспортная прокуратура возбудила проверку обстоятельств произошедшего.

До этого самолет с Татьяной Тарасовой выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за снега.

Рейс 6165 авиакомпании «Россия» следовал из Москвы в Саранск. Судно должно было приземлиться в 20:30, но при посадке произошла авария — борт внезапно резко вырулил в гору снега. Спецслужбы занимаются расчисткой.

На борту находились Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин, сотрудники Первого канала, которые прилетели в город для работы на первенстве России среди юниоров.

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