В Курской области объявлялась ракетная опасность

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил в своем Telegram-канале о ракетной опасности в регионе.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — сказано в сообщении губернатора, опубликованном в 6:09 мск.

В 6:36 мск глава Курской области объявил об отмене ракетной опасности.

До этого Старовойт сообщал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за ночь на 16 марта.

Утром 15 марта губернатор заявлял, что украинская армия обстреляла село Гоголевка Суджанского района в Курской области. Он заверил, что люди не пострадали. При этом повреждены три дома и газовая труба.

Утром в этот же день дежурные средства противовоздушной обороны подавили два беспилотника над Становлянским округом в Липецкой области.

Ранее в Херсонской области от обстрела избирательного участка пострадали двое.