Неизвестный избил на улице российского школьника, мать мальчика ищет свидетелей

Жительница Перми пожаловалась, что ее 10-летнего сына на горке избил неизвестный мужчина. Об этом сообщает издание «59.ru».

По словам матери пострадавшего школьника, все произошло 28 февраля. Ее сын возвращался из школы на шоссе Космонавтов, 195. Женщина утверждает, что ребенок после занятий пообщался с друзьями и покатался с горки. В какой-то момент к нему подошел двухметровый незнакомец и начал кричать.

«Потом мужчина таскал сына за шею и капюшон куртки, уронил его на колени и ударил в живот. К счастью, никаких повреждений, кроме синяка на коленке, у сына нет», — поделилась пермячка, отметив, что ее ребенок сильно напуган.

Женщина предполагает, что мужчина мог напасть на ее сына из-за того, что тот задел на горке его ребенка. После инцидента родители школьника обратились в полицию. Пермячка ищет взрослых свидетелей случившегося, которые могли бы подтвердить слова детей, так как уличные камеры наблюдения не направлены на место ЧП.

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