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В Удмуртии член избирательной комиссии от КПРФ попыталась испортить бюллетени

В Ижевске член ИК попыталась залить зеленкой комплекс обработки бюллетеней

Член избирательной комиссии (ИК) в Удмуртии попыталась облить зеленкой комплекс обработки бюллетеней. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на избирком региона.

Инцидент произошел вечером на участковой комиссии 2/21 в Ленинском районе Ижевска.

«Член комиссии с правом решающего голоса Надежда Пинегина, выдвинутая в состав комиссии партией КПРФ, попыталась залить зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней», — сообщили в избиркоме.

Там добавили, что на происшествие удалось вовремя отреагировать, в результате бюллетени остались в сохранности. Дежурящий на участке сотрудник полиции быстро принял необходимые меры. Участковая комиссия завершила голосование в штатном режиме.

До этого зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что порча бюллетеней зеленкой имеет «минусовое» влияние на результат выборов. По его данным, на минимум пяти избирательных участках в стране урны с голосами залили зеленкой. Подобные инциденты произошли в Ростовской области, Карачаево-Черкесии, Воронежской области и Москве.

15 марта в России началось голосование на выборах президента. Они продлятся до 17 марта включительно. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в горизбиркоме рассказали, что в Москве сделают с испорченными бюллетенями.

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