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Россияне со всей страны приняли участие в семейном проекте «Всей семьей»

Россияне рассказали об участии в акции «Всей семьей — на выборы»

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Сергей Аверин/РИА Новости

Россияне со всей страны поделились впечатлениями от участия в акции «Всей семьей — на выборы», в рамках которой нужно было прийти на избирательные участки вместе со своими родными и близкими.

Отмечается, что это стало очередным заданием большого семейного проекта «Всей семьей» общественной организации «Я помогаю детям», инициированный к Году семьи.

Так, в рамках акции с 15 по 17 марта семьям-участницам нужно прийти на избирательные участки, проголосовать и сделать общее семейное фото. При этом в случае дистанционного участия в голосовании можно сделать общую фотографию на фоне компьютера. Затем фото нужно опубликовать у себя на странице во «ВКонтакте» или «Одноклассниках» с хештэгом проекта. Участники акции смогут поучаствовать в розыгрыше более 100 тыс. призов

Цель задания — показать преемственность семейных традиций участвовать в общественной жизни страны. По мнению организаторов, важно рассказывать детям, что такое выборы, на что они влияют и почему важно приходить и выражать свое мнение.

В акции приняли участие семьи со всей России, в том числе из Архангельской, Брянской, Ленинградской и Московской областей, а также из Севастополя, Башкирии, Чукотки и других мест.

Как рассказал один из участников акции из Санкт-Петербурга Артемий Лашин, голосовать он пошел вместе с мамой. По его словам, ей было важно поделиться с ним этим моментом.

«Бабушки, дедушки, мамы и папы — все мы вместе выбираем будущее нашей страны. Моя мама всегда говорила, что голосование — это особый момент, когда каждый из нас имеет возможность повлиять на будущее страны. И сегодня я почувствовал, как на моих плечах ложится эта ответственность», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

По словам другой участницы Елены Колышевой из Брянской области, выборы президента России важны не только для нашей страны, но и для всего мира.

«Поэтому я пришла на избирательный участок с самыми родными для меня людьми, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Это наша традиция – ходить семьей на выборы», — поделилась она в соцсетях.

Напомним, 15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

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