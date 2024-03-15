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В Подмосковье трое мальчиков сломали школьнице нос

«360»: в Мытищах трое мальчиков избили 10-летнюю девочку и сломали ей нос

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Мытищах трое детей напали на 10-летнюю школьницу, когда она выносила мусор. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на мать пострадавшей.

Инцидент произошел 10 марта. По словам женщины, она попросила дочь вынести мусор. На улице ее поймали трое школьников и избили. Мать школьницы считает, что бывшая подруга дочери, с которой мать запретила общаться, обиделась на нее и рассказала хулиганам о том, что девочка якобы ее толкнула. Те решили восстановить справедливость и отомстили девочке.

В результате школьнице сломали нос. Также девочке диагностировали ушиб глаза. По мнению медиков, ребенку может потребоваться операция — это станет понятно через две недели, когда с лица сойдет отек.

Мать пострадавшей обратилась с заявлением в полицию. Женщина отметила, что поначалу инспектор не хотела регистрировать обращение, но потом все же согласилась. Девочке назначена судмедэкспертиза на 5 апреля, личности нападавших установлены.

Ранее в Екатеринбурге толпа старшеклассников избила третьеклассника.

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