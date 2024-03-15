«Применили загиб руки за спину»: в ТЦ Сургута объяснили жестокое задержание посетителя

В Сургутском торгово-развлекательном центре «Аура» прокомментировали информацию о жестоком задержании посетителя охранниками. Как заявили «Газете.Ru» в ТРЦ, прибывшая на вызов охрана пыталась вывести из здания трех посетителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, однако мужчины применили силу и оскорбили одного из сотрудников ГБР. В ТРЦ отметили, что в связи с этим охрана «была вынуждена» применить в отношении одного из нарушителей «загиб руки за спину».

«14.03 в 16:00 на центральный пост охраны ТРЦ «Аура» поступил тревожный сигнал из ресторана «Диван — Сарай». Трое посетителей ресторана, находясь в состоянии алкогольного опьянения, принялись выяснять отношения между собой с применением физической силы. На место вызова прибыли сотрудники группы быстрого реагирования службы охраны ТРЦ и предложили мужчинам покинуть заведение и торговый центр, т.к. поведение последних угрожало безопасности других посетителей. На данное предложение нарушители общественного порядка ответили категорическим отказом, при этом применив физическую силу и оскорбления в отношении сотрудника ГБР. Сотрудники службы охраны ТРЦ в целях сопровождения дебошира в отдельное помещение вынуждены были применить в отношении него прием «загиб руки за спину». После чего нарушители общественного спокойствия были переданы сотрудникам полиции», — сообщили в торговом центре.

15 марта информационное агентство «К-информ» сообщило, что в торговом центре «Аура» охранники жестко задержали одного из посетителей: мужчине заломили руки за спину и повалили его на пол. Сообщается, что во время задержания мужчина кричал, что ему ушибли руку и забрали телефон. По данным «К-информ», охранники при этом нецензурно выражались и запрещали посетителям снимать происходящее на видео. Как сообщило издание «NEFT», после задержания мужчину забрали в больницу с телесными повреждениями.

Ранее в Петербурге охранник попытался вывести подростка из магазина и избил его.