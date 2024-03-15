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В Англии охранники больницы 46 раз ударили пациента по голове

Mirror: в Британии охранники больницы избили пациента и попали на свои же камеры

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Shutterstock

В Англии охранники больницы 46 раз ударили пациента по голове и попали на собственные же камеры видеонаблюдения, пишет Daily Star.

Сообщается, что четыре охранника больницы в Манчестере напали на пациента, которого доставили в клинику после передозировки лекарственными препаратами. По словам задержанных, их вызвали медики, которые не смогли справиться якобы с буйным мужчиной.

Когда медицинский персонал вышел из комнаты, охранники 46 раз ударили пациента, силой удерживая его в одном положении. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. После того, как об инциденте узнали в полиции, виновные были задержаны.

Мужчины признали себя виновными, раскаялись в содеянном и были уволены с работы, а одного из них суд приговорил к лишению свободы на год за побои.

Ранее тюремную медсестру уволили с работы за то, что она погладила по ноге заключенного.

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