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Россиянин расстрелял виновного в смертельном ДТП и его адвоката после приговора суда

Baza: в Дагестане мужчина расстрелял виновного в ДТП и его адвоката у суда

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Телеграм-канал «Baza»

В Дагестане мужчина остался не доволен решением суда в отношении виновного в смерти его сына в ДТП и совершил самосуд. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 15 марта в селе Терекли-Мектеб у Ногайского районного суда, где вынесли приговор по делу о смертельном ДТП в 2022 году — 22-летний мужчина сбил 15-летнего подростка на мопеде. Последний не выжил.

Виновного приговорили к 1,5 годам ограничения свободы. Присутствовавшего на вынесении приговора отца погибшего юноши решение суда не устроило и он несколько раз выстрелил в подсудимого и его адвоката. Пострадавшие получили ранения, несовместимые с жизнью.

Стрелявшего задержали, он дает показания.

Ранее подростки открыли стрельбу по рейсовому автобусу в Нягани.

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