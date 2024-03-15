Россиянам рассказали, как обезопасить себя во время гололеда

В марте в большинстве регионов России сохраняется минусовая температура, поэтому возможен гололед. Как избежать травм рассказал замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин. По его словам, которые приводит «Радио 1», к выходу на улицу необходимо подготовиться, в первую очередь, надев удобную и нескользящую обувь.

Эксперт отметил, что подошва должна быть толстой, гибкой и рельефной, изготовленной из резины или полиуретана.

«Пожилым людям следует брать с собой для подстраховки специальную палку с заостренными шипами или же трость с резиновым наконечником. По дороге нужно передвигаться осторожно и неторопливо, поэтому лучше смотреть себе под ноги, поддерживать равновесие руками и наступать на подошву полностью», — отметил Сорокин.

Также он посоветовал не перебегать проезжую часть, поскольку она также может быть скользкой.

Автоэксперт Петр Баканов до этого рассказал, когда нужно переходить на летнюю резину. По его словам, готовиться к «переобувке» автомобиля следует, когда среднесуточная температура установится на уровне +4°C.

Ранее сообщалось, что в Западной Сибири ожидается резкое потепление.