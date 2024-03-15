Полицейский-кинолог вернул домой пропавшую без вести пенсионерку в Запорожской области

В Запорожской области полицейский-кинолог со служебной собакой отыскал пропавшую без вести пенсионерку. Об этом сообщает »МВД Медиа».

Инцидент произошел в селе Новгородковка Мелитопольского района. 72-летняя пенсионерка без телефона ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. Ее поисками занялись полицейские, среди которых был кинолог с немецкой овчаркой.

Служебная собака взяла след пенсионерки возле дома, где ее видели в последний раз, и повела полицейского за собой. В результате пожилую женщину удалось найти примерно в километре от дома в заброшенном здании. Ее доставили домой.

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