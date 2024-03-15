Ветеринар объяснил, как защитить домашних животных от клещей

В сезон активности клещей, который в среднем длится с марта по октябрь, важно проводить профилактическую обработку домашних животных, чтобы защитить их от укуса. Об этом «Москве 24» рассказал ветеринарный врач первой категории Красногвардейской ветклиники Алексей Полевой.

По его словам, для обработки питомцев можно использовать специальные капли или таблетки от клещей. В качестве дополнительной защиты можно применять спреи и ошейники, добавил эксперт.

«Клещ может забраться на человека как во время прогулки, так и дома при контакте с животным. Поэтому нужно обязательно осматривать себя и питомца после улицы. Поскольку клещ не сразу присасывается к коже, есть шанс увидеть его и удалить. Но если паразит закрепился на питомце, он уже не будет перемещаться и останется на животном», — отметил Полевой.

Ветеринар добавил, что при обнаружении клеща на животном его можно удалить самостоятельно или обратиться к специалисту.

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц до этого говорил, что собак важно обрабатывать специальными составами, каплями, аэрозолями, чтобы защитить их от клещей во время прогулок весной. При этом эксперт уточнял, что эти средства могут только отпугивать клещей, но не ликвидировать заболевание в случае укуса животного.

Ранее ветеринар рассказала, как подготовить питомца к поездке на природу.