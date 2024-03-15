С российского бизнесмена взыскали 2,8 млн рублей неуплаченных таможенных платежей

В Петербурге с бизнесмена по решению суда взыскали 2,8 млн рублей неуплаченных таможенных платежей. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.

В ходе разбирательства было установлено, что с апреля по октябрь 2018 года предприниматель предоставлял Балтийской таможне ложные сведения о стоимости товара, который ввозил на территорию страны. Таким образом он уклонился от уплаты таможенных платежей более, чем на 2,8 млн рублей.

Транспортный прокурор подал иск о взыскании с бизнесмена неуплаченных платежей в доход государства. В результате городской суд принял решение удовлетворить требование прокурора и взыскать сумму в полном объеме.

Ранее генпрокуратура выявила незаконные схемы в десятках дальневосточных компаний.