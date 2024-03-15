Роскомнадзор заблокировал 10 связанных с выборами фишинговых сайтов

С начала марта Роскомнадзор заблокировал десять фишинговых сайтов, связанных с выборами президента России. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

«В период с 1 по 15 марта Роскомнадзор заблокировал 10 фишинговых сайтов по теме «Выборы-2024». Домены этих ресурсов расположены в зонах .org, .info и .net», — рассказали в ведомстве.

Фишинг — вид интернет-мошенничества, использующийся для кражи идентификационных данных пользователей. Как правило, мошенники применяют его для завладения личными данными, доступа к банковским счетам и другой конфиденциальной информации.

В пятницу 15 марта в России стартовало голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта включительно. Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). О том, как проходят президентские выборы, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Роскомнадзор сообщил об утечке данных клиентов микрофинансовой организации.