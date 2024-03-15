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В США арестовали женщину, укравшую косметику на $8 млн

Complex: полицейские в США арестовали женщину, укравшую косметику стоимостью $8 млн

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Depositphotos

В Калифорнии арестовали женщину, которую подозревают в краже косметики на $8 млн, пишет Complex.

Как сообщают СМИ, Мишель Мак была арестована в своем доме. По данным следствия, она и 12 ее подельниц украли из магазинов косметику на сумму примерно $8 млн. Эти товары американка перепродавала на различных торговых площадках по заниженной цене.

Краденый товар, который был конфискован офицерами, хранился в гараже Мишель. Женщине, ее мужу и остальным сообщникам предъявили в общей сложности около 140 обвинений, включая сговор с целью совершения кражи, а также в краже в особо крупном размере.

«Благодаря этой преступной схеме им удалось заработать миллионы долларов», — заявили в полиции.

Все подсудимые не признали себя виновными и уверены, что ничего противоправного они не совершали.

Ранее в США женщина украла бензин на сумму $27 тысяч, воспользовавшись поломкой колонки на заправке.

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