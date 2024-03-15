В челябинском центре для бездомных рухнула крыша, есть пострадавшие

В Челябинске рухнула крыша центра для бездомных, пострадали четыре человека. Об этом сообщает 74.RU.

По информации издания, в результате произошедшего обломками завалило четырех человек. По данным ГУ МЧС, обрушение произошло из-за снеговой нагрузки, передает 74.RU. Сотрудники экстренных служб извлекли пострадавших из-под завалов и передали их медицинским работникам. Еще 26 человек покинули здание самостоятельно.

Пострадавших госпитализировали. Состояние троих из них оценивается как удовлетворительное, у одного диагностировали перелом голени и сотрясение мозга — он в состоянии средней тяжести.

В пресс-службе мэрии города сообщили, что 16 постояльцев центра перевели в другой филиал учреждения, передает издание. После обрушения здание обесточили, выполняется разбор завалов. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Иркутске на ж/д станции обвалился потолок.