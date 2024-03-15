Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянина нашли с переломом черепа и сотрясением мозга возле многоэтажки

«78»: в Ленобласти мужчину нашли возле дома с переломом и сотрясением мозга

close
100%
FotograFFF/Shutterstock

В Ленобласти 59-летнего мужчину нашли возле многоэтажного дома с переломом черепа и сотрясением мозга. Об этом сообщает телеканал «78».

По информации телеканала, инцидент произошел в Мурино у многоэтажки на проспекте Авиаторов Балтики. Мужчину с травмами обнаружили у дома № 7.

Помимо перелома черепа и сотрясения мозга, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа и серьезный ушиб лба. Врачи в медицинском учреждении не смогли ему помочь.

О произошедшем сообщили в правоохранительные органы, детали и обстоятельства инцидента устанавливаются. Отмечается, что видеонаблюдение у дома, где нашли мужчину, отсутствует.

Ранее в Новой Москве трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа и не получил травм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами