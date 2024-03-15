Россиянина нашли с переломом черепа и сотрясением мозга возле многоэтажки

В Ленобласти 59-летнего мужчину нашли возле многоэтажного дома с переломом черепа и сотрясением мозга. Об этом сообщает телеканал «78».

По информации телеканала, инцидент произошел в Мурино у многоэтажки на проспекте Авиаторов Балтики. Мужчину с травмами обнаружили у дома № 7.

Помимо перелома черепа и сотрясения мозга, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа и серьезный ушиб лба. Врачи в медицинском учреждении не смогли ему помочь.

О произошедшем сообщили в правоохранительные органы, детали и обстоятельства инцидента устанавливаются. Отмечается, что видеонаблюдение у дома, где нашли мужчину, отсутствует.

Ранее в Новой Москве трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа и не получил травм.