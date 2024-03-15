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Абрамченко призвала россиян присоединиться к акции «Сад памяти»

Абрамченко призвала россиян присоединиться к акции «Сад памяти»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко призвала россиян присоединиться к акции «Сад памяти» в этом году.

«С каждым годом число участников акции растет. Это неудивительно. Ведь Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью в нашей стране. <…> Приглашаю всех неравнодушных людей присоединиться к акции и в этом году», – сказала Абрамченко в приветственном обращении.

Юбилейный, пятый сезон проекта стартует 18 марта в Крыму и Севастополе.

В прошлом году благодаря усилиям волонтеров акция преодолела важный рубеж, когда были высажены по всей стране и за ее пределами более 100 миллионов деревьев.

Чтобы стать участником акции «Сад памяти», нужно зайти на сайт садпамяти2024.рф и выбрать доступные локации для высадок. Весь инвентарь и посадочный материал выдают на месте.

Ранее в Москве прошла пресс-конференция пятого сезона акции «Сад памяти».

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