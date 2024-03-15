Выборы в Москве проходят по плану и в штатном режиме

Голосование проходит штатно, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Обстановка на участках спокойная, избиратели активно голосуют. Наблюдатели работают непосредственно на участках, а также в видеоцентре, куда выводится изображение со всех столичных УИКов.

Выборы президента России пользуются большим спросом у москвичей. Традиционно жители столицы могут проголосовать онлайн на странице и на избирательных участках.

Каким способом голосовать – онлайн или на участке, москвичи могут решить прямо в дни выборов. Благодаря электронному списку избирателей им не приходится заранее регистрироваться на дистанционное электронное голосование. Независимо от того, каким способом голосует избиратель, сведения о выдаче бюллетеня сразу же фиксируются в ЭСИ, и второй способ голосования блокируется. Это исключает возможность двойного голосования.

Для проведения выборов Москва, как и в прошлом году, использует уникальную цифровую систему. На выборах президента России в Москве оборудованы полностью цифровые избирательные участки. В выборах задействованы более 2 тыс. УИКов, весь процесс голосования на которых проходит в цифровом формате: от поиска и регистрации избирателя до заполнения электронного бюллетеня с помощью специальных терминалов.

Дистанционное электронное голосование на странице elec.mos.ru продолжается в штатном режиме. Традиционно оно пользуется большим спросом у москвичей: с первых же минут в сервисе онлайн-голосования была зафиксирована высокая пользовательская нагрузка. Чтобы равномерно распределить трафик и обеспечить стабильную работу системы, разработчики предусмотрели механизм электронной очереди – алгоритм, который автоматически начинает работать при пиковой нагрузке. Это нормальное, запланированное поведение системы. Пользователям, которые увидели сообщение об электронной очереди, достаточно немного подождать или вернуться к голосованию позже.

Использование алгоритма электронной очереди позволило обеспечить стабильную работу сервиса дистанционного электронного голосования в первые часы выборов, когда он традиционно пользуется максимально высоким спросом.

Электронное голосование онлайн и через терминалы – дополнительный сервис Москвы для избирателей. Оно не исключает традиционного способа голосования бумажным бюллетенем, однако даже на выборах Мэра Москвы, когда терминалы использовались впервые, более 80% тех, кто принял участие в выборах, предпочли именно цифровой формат. Сегодня только за первый час в электронном голосовании онлайн и через терминалы на участках приняли участие более 200 тысяч человек, а уже к 10:45 явка электронных избирателей превысила 1 миллион. На данный момент в электронном виде свой голос отдали более 1,5 миллиона столичных избирателей.

Выборы президента России проходят в течение трех дней – с 15 по 17 марта. Проголосовать на избирательных участках можно в любой день с 8:00 до 20:00. Онлайн-голосование на странице https://elec.mos.ru/ доступно москвичам круглосуточно до 20:00 17 марта.