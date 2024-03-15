Названы породы кошек, которые поладят с детьми и собаками

Кошки породы американская короткошерстная отлично подойдут тем, у кого есть маленький ребенок или другой питомец, потому что они дружелюбны и умеют приспосабливаться почти к любым условиям. Об этом сообщает Life.

Кроме того, хорошо уживаются с другими членами семьи мейн-куны. Однако к минусам этой породы относится то, что они не любят сидеть на руках в течение длительного времени. К числу самых добрых пород кошек относится сибирская. Она также может выстроить хорошее отношение как с детьми, так и с собаками. Аналогичными качествами обладает и британская короткошерстная кошка.

Самой ласковой считается абиссинская кошка, она легко социализируется и любит играть с детьми и собаками. Адаптироваться к любым условиям способна и бирманская порода.

«Главное преимущество кошки этой породы в том, что она любит внимание. <...> Если ребенок тоже будет гладить питомца, то кот никогда не спрячется от него под диван и вытерпит почти все (кроме физических издевательств). С собакой бирманец тоже поладит. Вместе они будут играться и даже спать», — добавили в сообщении.

Зоопсихолог Донской ветклиники Наталья Левченко до этого говорила, что кошки проявляют желание общения, когда подходят и трутся о ноги или руки.

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