В челябинском поселке неизвестный поджег автомобиль местного бизнесмена

В поселке Челябинской области неизвестный поджег машину местного бизнесмена. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по региону сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел в поселке Заречье Варненского района. Неизвестный злоумышленник совершил поджог Toyota Land Cruiser 200, который принадлежит местному предпринимателю. Сообщается, что бизнесмен занимается фермерским хозяйством.

Хозяин автомобиля подал заявление в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий для установления личности поджигателя.

До этого в Кузбассе 27-летний мужчина сжег автомобиль бывшей девушки из мести. Сумма причиненного прокопчанке ущерба составила 750 тыс. рублей.

Ранее полицейские поймали серийного поджигателя автомобилей в Подмосковье.