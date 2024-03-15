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В Германии подросток уехал из дома, чтобы жить в поезде

Business Insider: подросток из Германии покинул дом родителей ради жизни в поезде

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Depositphotos

В Германии 17-летний подросток уехал из родительского дома, чтобы путешествовать по стране и жить в поездах, пишет Business Insider.

Как рассказал Лассе Столи, после окончания школы он убедил родителей, что ему надо покинуть дом и отправиться в путешествие на поезде по всей стране. Последние полтора года подросток катается по железной дороге, работает удалено и спит по ночам в вагонах.

«Живу в поезде как цифровой кочевник вот уже полтора года. Путешествую из одного конца страны в другой, изучаю Германию», — рассказывает он.

Лассе путешествует вместе со своим рюкзаком на 36 литров. Такого объема подростку вполне достаточно, так как он придерживается идей минимализма. По словам Столи, на путешествия он тратит примерно €10 тысяч в год.

«Каждый вечер мне приходится успеть на ночной поезд», — поделился немец.

Лассе понимает, что не сможет провести в поездах всю жизнь, но ближайшие полгода он не планирует завершать свой маршрут.

Ранее другой путешественник бросил монеты в двигатель самолета перед вылетом.

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