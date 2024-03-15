Россиянка выставила на продажу коллекцию советских календариков

Жительница Новосибирска выставила на продажу большую коллекцию советских календариков, соответствующее предложение появилось на сайте с объявлениями. Об этом сообщает Сиб.фм.

В издании уточнили, что стоимость календариков — 3,5 тыс. рублей. По словам продавца, все они находятся в хорошем состоянии, потому что хранились в альбоме. Коллекция состоит из 198 штук, некоторые из них посвящены сказкам, артистам, спортсменам.

«Коллекция календариков СССР по 1990-е в хорошем состоянии», — написала автор в объявлении.

В январе житель Новосибирска разместил объявление о продаже таракана по имени Артем, он просил за него вознаграждение в размере 1 млн рублей. Автор объявления написал, что ищет для питомца достойное жилье, и предложил забрать его на проспекте Дзержинского.

Мужчина также отметил, что у насекомого есть «тяга к обломам и умение надавливать так, что мозг перестает понимать, кто в доме хозяин». Соседствовать с Артемом весело, отметил житель Новосибирска. Сам автор, по его словам, пережил с ним 90-е.

Ранее сообщалось, что Новосибирске раскупили все билеты на фестиваль с автограф-сессией Никиты Кологривого.