Суд запретил Gasunie вести тяжбы с «Газпромом» вне РФ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил «дочке» нидерландской компании Gasunie вести тяжбы с «Газпромом» в арбитражном суде вне РФ. Об этом сообщает ТАСС.

При попытке обойти запрет суд поставил взыскать с Gasunie Transport Services €275,4 млн в пользу «Газпрома».

11 февраля арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании «Газпром экспорт» к оператору газотранспортной системы Нидерландов Gasunie Transport Services.

До этого российский суд запретил NET4GAS вести спор с «Газпром экспортом» в Чехии.

В случае если компания откажется исполнять решение суда, ей придется выплатить «Газпром экспорту» €112,96 млн в рублях по курсу Центробанка РФ на дату уплаты. Кроме того, суд взыскал с чешской фирмы 206 тыс. рублей, которые «Газпром экспорт» потратил на оплату госпошлины.

Начало СВО и антироссийские санкции повлияли на снижение экспорта газа из РФ в Европу. «Газпром» прекратил поставки ряду европейских компаний, в том числе и GasTerra. Это связано с неоплатой российского газа по новой схеме в рублях.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.