Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд запретил Gasunie вести тяжбы с «Газпромом» вне РФ

Российский суд запретил нидерландской Gasunie вести тяжбы с «Газпромом» вне РФ

close
100%
Reuters

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил «дочке» нидерландской компании Gasunie вести тяжбы с «Газпромом» в арбитражном суде вне РФ. Об этом сообщает ТАСС.

При попытке обойти запрет суд поставил взыскать с Gasunie Transport Services €275,4 млн в пользу «Газпрома».

11 февраля арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании «Газпром экспорт» к оператору газотранспортной системы Нидерландов Gasunie Transport Services.

До этого российский суд запретил NET4GAS вести спор с «Газпром экспортом» в Чехии.

В случае если компания откажется исполнять решение суда, ей придется выплатить «Газпром экспорту» €112,96 млн в рублях по курсу Центробанка РФ на дату уплаты. Кроме того, суд взыскал с чешской фирмы 206 тыс. рублей, которые «Газпром экспорт» потратил на оплату госпошлины.

Начало СВО и антироссийские санкции повлияли на снижение экспорта газа из РФ в Европу. «Газпром» прекратил поставки ряду европейских компаний, в том числе и GasTerra. Это связано с неоплатой российского газа по новой схеме в рублях.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами