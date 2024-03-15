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В Белгороде отменили ракетную опасность

Губернатор Гладков: в Белгороде отменена ракетная опасность

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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал он.

До этого ракетная тревога прервала голосование на выборах в Белгороде в 8:10 (мск).

14 марта приграничные регионы России подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), особенно сильные были в Белгородской области.

В этот же день в Минобороны сообщили, что в ночь на 14 марта российские военные пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки c применением беспилотников в двух регионах.

Утром 15 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) также обстреляли город. Были ранены два человека.

Ранее военный эксперт объяснил, ради чего ВСУ атакуют Белгород.

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