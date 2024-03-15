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Стало известно о состоянии москвички, которую мужчина столкнул под поезд метро

«360»: девушка, которую столкнули под поезд в Москве, рассказала о самочувствии

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Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

Мужчина накануне столкнул девушку под поезд в московском метрополитене. В беседе с телеканалом «360» она сообщила, что чувствует себя нормально, отказавшись раскрывать детали инцидента.

Напомним, происшествие случилось на станции метро «Войковская». Пара поссорилась на платформе, после чего мужчина повалил девушку на пол, а затем столкнул под приближающийся поезд на глазах у очевидцев. Машинист успел затормозить и спасти пострадавшей жизнь.

«Со мной все в порядке. Я не даю комментариев никаких, это моя позиция», — заявила девушка по имени Анна журналистам.

Сообщалось, что СК Москвы возбудил уголовное дело о покушении на задержанного мужчину, уйти с места преступления которому не позволил очевидец.

Ранее в метро Москвы мужчина напал на женщину с ножом из-за отказа проводить ее домой.

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