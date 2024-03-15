Династия учителей проголосовала в Тюменской области

В поселке Богандинском Тюменской области на избирательных участках наблюдается высокая активность, сообщил Теlegram-канал «Тюменское время». Авторы поста отметили, что в школе №2 проголосовала династия учителей Волощенко.

В семье Волощенко 12 педагогов. Династия берет начало в 1963 году. Их общий педагогический стаж — 112 лет.

«Сегодня главное политическое событие — выборы президента России. 2024 год объявлен Годом семьи, и мы, конечно, решили прийти проголосовать всей семьей, потому что выбираем будущее для нас, наших родителей и детей. Ведь оно зависит от каждого голоса! Это настоящее проявление патриотизма», — сказали члены семьи Волощенко.

Авторы поста отмечают, что для семьи Волощенко проявить гражданскую позицию — одна из главных семейных традиций.