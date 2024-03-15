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Политолог назвала удобной систему ДЭГ на выборах

Политолог Линдигрин: проблем с ДЭГ никогда не возникало

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) очень удобна и понятна, считает генеральный директор «Института региональных проблем», политолог Наталья Линдигрин.

«Я уже не первый раз голосую через систему ДЭГ. Проблем никогда не возникало. Это очень удобно. К тому же можно проголосовать в любое время», — сказала она.

По мнению политолога, участие в выборах президента России – это проявление любви к своей стране.

«Участие в выборах президента – это тот патриотизм, та любовь к своей стране, о которой так много говорят. Ведь сейчас решается судьба России на несколько лет вперед. Именно сейчас, в момент открытого противостояния, необходимо сделать правильный выбор и определить будущее для наших детей и внуков», — отметила Линдигрин.

Напомним, с 15 по 17 марта в России проходят выборы президента.

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