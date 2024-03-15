В Екатеринбурге мужчина зарегистрировал в своем жилье более тысячи иностранцев

Екатеринбуржца обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранцев. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

По версии правоохранителей, за два года мужчина зарегистрировал в своем жилье 1369 человек.

«При этом екатеринбуржец изначально осознавал, что кто-либо из иностранных граждан проживать по данному адресу не будет», – сообщили в МВД.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело, которое уже направлено для рассмотрения. Сотрудники прокуратуры уже утвердили обвинительный акт, вскоре подозреваемый предстанет перед судом. В случае если его вину докажут, мужчина может получить срок до трех лет лишения свободы.

Ранее в Калуге женщина фиктивно прописала 43 мигранта ради помощи по хозяйству.