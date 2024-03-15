Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге мужчина зарегистрировал в своем жилье более тысячи иностранцев

В Екатеринбурге мужчину будут судить за фиктивную регистрацию 1369 иностранцев

close
100%
Global Look Press

Екатеринбуржца обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранцев. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

По версии правоохранителей, за два года мужчина зарегистрировал в своем жилье 1369 человек.

«При этом екатеринбуржец изначально осознавал, что кто-либо из иностранных граждан проживать по данному адресу не будет», – сообщили в МВД.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело, которое уже направлено для рассмотрения. Сотрудники прокуратуры уже утвердили обвинительный акт, вскоре подозреваемый предстанет перед судом. В случае если его вину докажут, мужчина может получить срок до трех лет лишения свободы.

Ранее в Калуге женщина фиктивно прописала 43 мигранта ради помощи по хозяйству.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами