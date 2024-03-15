Диетолог рассказала, какое из растительных масел полезнее и помогает худеть

Несмотря на популярность оливкового масла и включение его в средиземноморскую диету, подсолнечное масло полезнее для здоровья, считает гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова. В нем больше полезных микроэлементов и меньше насыщенных жиров, а также оно помогает при сбросе лишнего веса, объяснила она в беседе с Общественной службой новостей.

Подсолнечное и оливковое масла почти на 100% состоят из жиров и по калорийности отличаются мало, отметила специалист. Однако разница в них все же есть: так, в оливковом масле на 100 грамм приходится 16,8% насыщенных жиров, которые не очень полезны для человека, а в подсолнечном – 12,5%.

«Полиненасыщенных жирных кислот, за которые и восхваляют все растительные масла, в оливковом масле 13,2 % на 100 грамм, а в подсолнечном — 65 %. То есть максимум пользы содержится именно в родном подсолнечном масле», — подчеркнула Дианова.

Полиненасыщенные жиры полезны для повышения числа «хорошего» холестерина в крови и снижения числа «плохого», помогают при сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете и лишнем весе, подчеркнула диетолог. Также они уменьшают риски сосудистых катастроф и их рецидивов. По ее словам, при повышенном холестерине важно съедать хотя бы одно блюдо в день, заправленное столовой ложкой нерафинированного «пахучего» масла.

Дианова подчеркнула, что растительные масла, а особенно подсолнечное, помогают сбросить лишний вес. Так как низкокалорийная пища содержит мало жиров, она может плохо отразиться на здоровье, поэтому важно добавлять в салаты и другие блюда одну столовую ложку нерафинированного масла. Как пояснила специалист, в этом случае организм получит необходимое количество жиров, которые будут стимулировать сократительную функцию желчного пузыря.

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