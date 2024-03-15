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Задержанный в Москве украинский агент работал на запрещенную организацию

Задержанный ФСБ житель Москвы работал на запрещенный «Легион «Свобода России»*

Задержанный сотрудниками ФСБ житель Москвы признался, что работал на запрещенный в России «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости.

«Свобода России», — ответил мужчина на вопрос силовиков, на кого он работал.

Подозреваемый также рассказал, что кураторы просили его «устроить фейерверк» в тот день, когда украинские диверсанты пытались прорваться в Белгородскую область.

Как сообщили в ФСБ РФ, в Москве был задержан украинский агент, запускавший беспилотные летательные аппараты рядом с военными объектами, чтобы запутать средства противовоздушной обороны ложными целями. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о госизмене.

В ночь и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал основную причину атак ВС Украины на Белгородскую и Курскую области.

*   организация запрещена в России
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