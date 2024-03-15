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Врачи объяснили, чем опасны гормональные препараты

Врач Эдигер: прием гормонов никогда не обходится без последствий

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Прием гормональных препаратов чреват многими негативными последствиями для здоровья человека, так как вызывает значительное нарушение систем и балансов в организме, считает специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер. Зачастую люди об этом не знают и бесконтрольно их принимают, в том числе – противозачаточные гормональные таблетки, отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Вмешательство в гормональную систему Эдигер назвал «драматичным шагом», подчеркнув, что сегодня врачи вынуждены назначать такие препараты при массе заболеваний. Часто пациентам дают «огромные дозы гормонов», однако они могут провоцировать не менее опасные заболевания и даже инвалидность. Врач призвал всегда взвешивать риски перед началом приема гормонов.

«Введение гормона извне, будь то гормон природный или гормон синтетический, полусинтетический – это всегда огромное нарушение систем и балансов, и это никогда не обходится без последствий, — подчеркнул доктор. — Одно из них, которое является совершенно бесспорным в любом случае – это, безусловно, сокращение жизни человека».

В числе препаратов, от которых, по мнению врача, лучше отказаться — комбинированные оральные контрацептивы, то есть противозачаточные средства. По словам Эдигера, они повышают опасность тромбозов, нарушения работы яичников, мигрень и депрессию.

«И самый главный вопрос, который до сих пор не закрыт, потому что чрезвычайно много исследований на эту тему делается – это опасность развития злокачественных опухолей как последствия применения [противозачаточных]», — подчеркнул врач.

С особой осторожностью нужно относиться к назначению подобных лекарств детям, так как гормональная терапия может замедлить у ребенка развитие репродуктивной системы и сказаться на всей дальнейшей жизни, заключил Эдигер.

Напомним, медики также предупреждают, что гормональная терапия при менопаузе связана с повышенным риском артрит.

Ранее врач назвала признаки гормонального дисбаланса.

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