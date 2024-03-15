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В Абакане задержали россиянина, напавшего с топором на человека

Baza: в Абакане задержали мужчину, напавшего с топором на человека

В Абакане задержали 40-летнего мужчину, который напал с топором на человека. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, агрессор без футболки и с топором совершил нападение на 40-летнего мужчину и сильно избил его. Пострадавшего госпитализировали, медики диагностировали у него ушиб мозга и перелом теменной кости.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего возле жилого дома на перекрестке улиц Некрасова и Кирова. По версии полиции, пострадавших может быть больше — информация о еще одном человеке, получившим резаные ранения, проверяется. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее россиянин с топором ворвался в больницу и потребовал вылечить его от алкоголизма.

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