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В результате утреннего обстрела Белгорода есть пострадавшие

Гладков сообщил, что два человека пострадали при обстреле ВСУ Белгорода

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В результате утреннего обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), по предварительной информации, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«У одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, бригада скорой доставила его в городскую больницу №2 города Белгорода. У второго мужчины посечено лицо осколками от стекла, бригада медиков в пути», — написал он.

До этого военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил, что наращивание интенсивности атак на Белгородскую область Вооруженными силами Украины (ВСУ) связано с тем, что Украина стремится привлечь внимание и получить больше помощи от западных партнеров.

В последние дни украинские войска нарастили интенсивность атак на регионы РФ, в том числе – на Белгородскую область. Несколько ударов произошли минувшей ночью, с утра атаки продолжились. Сегодня днем в городе трижды объявляли ракетную опасность, «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию об обстановке в регионе.⠀

Ранее губернатор области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на Белгород.

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