В Екатеринбурге на ходу загорелась машина

В Екатеринбурге пожарные потушили машину, которая загорелась на ходу. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на Объездной дороге. В момент возгорания средство передвижения находилось в крайнем левом ряду. В результате водителям, которые выбрали этот маршрут, пришлось объезжать автомобиль. На кадрах заметно, что машину полностью охватил огонь.

В комментарии для журналистов сотрудники МЧС сообщили, что машину потушили за четыре минуты. Во время инцидента никто не пострадал. О причинах произошедшего не сообщается.

По словам очевидцев, заснявших возгорание, средство передвижения полностью сгорело.

Ранее под Работино столкнулись и сгорели два танка Leopard.