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Молодожены проголосовали на свадьбе на Камчатке

На Камчатке молодожены приняли участие в выборах президента с помощью ДЭГ

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Правительство Камчатского края

Молодожены Алексей и Ульяна Ивденко из Камчатского края приняли участие в выборах президента РФ в ЗАГСе при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщает «Российская газета».

Молодожены рассказали, что они хотели проголосовать вместе, а система ДЭГ им в этом помогла.

В пресс-службе правительства Камчатского края сообщили, что молодожены прикреплены к разным избирательным участкам, поэтому система ДЭГ им очень удобна.

Напомним, выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Принять участие в голосовании можно как в онлайн-формате, так и офлайн. Система ДЭГ представлена в 28 регионах.

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