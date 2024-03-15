В США назвали самую большую угрозу с 2001 года

США столкнулись с самой серьезной угрозой терактов с 2001 года из-за миграционного кризиса. Об этом в интервью Fox News заявил сенатор от Техаса Тед Круз.

По мнению Круза, администрация президента Джо Байдена не предпринимает необходимых шагов для защиты американских граждан от террористических атак.

Сенатор выразил мнение, что текущий наплыв мигрантов является вторжением, спровоцированным демократами в целях политической выгоды. Он отметил, что цена за контроль над партией для демократов — это человеческие жертвы.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп сравнил ситуацию с мигрантами в США с войной и обвинил Байдена в преступлениях, совершаемых мигрантами на территории страны. Трамп назвал нынешнего президента худшим лидером, который когда-либо возглавлял США.

До этого директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что после эскалации палестино-израильского конфликта террористическая угроза в США перешла на новый уровень. Отвечая на вопрос сенаторов об уровне террористической угрозы и риска терактов в США, Рэй отметил, что с 7 октября эта угроза вышла на совершенно иной уровень. В связи с этим директор ФБР отметил, что наступило время для проявления гораздо большей бдительности.

Ранее в США выразили опасения по поводу возможного незаметного внедрения вредоносного китайского ПВО в критическую инфраструктуру.